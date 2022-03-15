Москва, , 08:52 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлено, как вертолеты армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России наносят удары по военной технике и живой силе киевских боевиков в ходе спецоперации российских ВС по денацификации Украины, обнародовало 15 марта Минобороны РФ.

Ка-52 Rulexip

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«Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар, уничтожив военную технику и живую силу ВСУ. Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122 мм самоходных артиллерийских установок ВСУ», — говорится в описании к видео

Также указывается, что действующие в паре вертолеты Ка-52 произвели пуски авиационных ракет по наземным целям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики.