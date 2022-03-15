Тбилиси, 15 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Решение президента Грузии Саломе Зурабишвили совершить серию зарубежных визитов, несмотря на отсутствие разрешения правительства, является нарушением конституции. С таким заявлением перед журналистами выступил председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Ехать куда-то, несмотря на письменный отказ, и осуществлять определённую активность во внешней политике — это нарушение конституции со стороны президента», — сказал Мдинарадзе.

При этом он считает маловероятным, что члены парламентского большинства будут требовать начать процедуру импичмента президента. Но политик не исключил, что критика в адрес Зурабишвили из-за её поступка продолжится.

Напомним, Зурабишвили 14 марта выступила в парламенте с докладом. Там она сообщила, что правительство отказало ей в совершении рабочих визитов в страны Евросоюза. Тогда она провела серию встреч с европейскими лидерами и представителями ЕС в частном порядке.