Луганск, 15 марта 2022, 08:51 — REGNUM Украинские боевики в 08:10 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные формирования Украины 11 раз обстреляли пять населенных пунктов Луганской Народной Республики.
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