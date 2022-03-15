Луганск, 15 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Украинские боевики в 08:10 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:10 — населенный пункт Верхнеторецкое — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные формирования Украины 11 раз обстреляли пять населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Читайте также: Украинские боевики обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР