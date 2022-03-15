15 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Над Италией нависла новая угроза. Российский президент намерен в ближайшие недели отправить в страну сотни тысяч беженцев с Украины и... Ливии

Владимир Бадмаев, , 10:50 — REGNUM Владимир Путин взял Европу в «двойные тиски». Как сообщает итальянское издание La Repubblica, в качестве оружия в гибридной войне против Евросоюза всесильный российский президент вновь намерен использовать мигрантов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты. Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Благодаря его усилиям Италия уже испытывает трудности из-за роста цен на энергоносители, автомобильное топливо и продукты питания. Вдобавок к этому в ближайшие недели страна примет у себя более 700 тыс. беженцев. Большинство из них прибудет с Украины, но это лишь одна из сторон тисков. С другой стороны, из Ливии, «по данным разведки», Путин отправит в Европу около 30 тыс. человек, что будет способствовать усилению напряжения внутри Италии.

При этом никаких доводов, как именно Москва может отправлять из Ливии мигрантов в Италию, не даётся. «Россия может это сделать» — для современных западных СМИ означает, что Россия это делает. Однако, как считает La Repubblica, Путин своей цели не достигнет, потому что правительство в Риме готово к наплыву беженцев.

«Правительство осознает эти риски. И оно не собирается быть застигнутым врасплох. На сегодняшний день число высадившихся полностью соответствуют прошлогоднему: к нашим берегам прибыло чуть менее шести тысяч мигрантов. В 2021 году их было 67 тысяч, и с этой цифрой МВД без проблем справилось», — отмечает автор.

Беженцы

Однако бравурный тон статьи, в которой в итоге одержана победа над новой выдуманной угрозой со стороны Путина, не обманул большинство читателей. Пользователи соцсетей напоминают, что именно действия НАТО привели к развалу Ливии и превращению её в базу для перевалки мигрантов.

«Фейк», — лаконично отметил Джачинто П.

«Как может такое серьёзное издание давать подобную новость, это реально невозможно», — не понимает Сандра Б.

«Попытка Путина будет тщетной. Наша страна будет рада приветствовать не один, а десять миллионов беженцев, реальных или фальшивых, неважно. Главное — приветствовать. Бедная наша страна — не из-за Путина, а из-за наших правителей», — издевается Бруно К.

«Морозы идут из Сибири? Значит, это тоже путинское оружие. Получается, это «тройные тиски», — добавил Джакомо Б.

«Если бы Америка не свергла Каддафи, всего этого бы не было… Я помню, как лауреат премии мира объединился с теми, кто позже превратится в террористов», — отметил Джанлука Ч.

«Беженцев из Ливии до войны НАТО не было», — поддержал Джиджи Б.

Интервенция в Ливии. F-16 ВВС США на авиабазе Авиано, Италия. 20 марта 2011 года Tierney P. Wilson

«Так вот в чём дело, ЕС будет затоплен беженцами настолько, что больше не сможет управлять ими финансово, а экономика будет в кризисе из-за санкций, принятых против России. И для того, чтобы вновь запустить свою экономику, ЕС потребуется большое количество сырья и энергии. И тогда Россия начинает улыбаться…» — рассуждает Пинуччиа В.

«Вы действительно верите в то, что пишете? Я часто задаюсь этим вопросом», — недоумевает Марко П.

«Вы нас считаете за дураков? Неужели вы думаете, что мы верим всему, о чём вы пишете?» — возмущается Маддалена М.

«Repubblica, когда ты перестанешь врать?» — риторически поинтересовалась Челесте К.