Магадан, 15 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Магадане возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Goodfreephotos.com Нож

Читайте также: Жителя Бурятии обвинили в убийстве пожилого отца

Установлено, что вечером 13 марта в квартире жилого дома фигурант в ходе ссоры со своим братом нанес ему удар ножом в шею. От полученной травмы 33-летний родственник скончался на месте.

По горячим следам задержали подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ задержан 45-летний местный житель по обвинению в убийстве 71-летнего отца. Тело пожилого мужчины было найдено вечером 11 марта в собственной квартире.