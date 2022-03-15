Нальчик, , 08:47 — REGNUM Майнинговую ферму, работавшую незаконно, выявили сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии. Её владелец установил около 200 аппаратов для производства криптовалюты, самовольно подключившись в электросетям. Действия злоумышленника нанесли большой урон энергокомпании, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Криптовалюта Topwar.ru

По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Организатору нелегальной криптофермы придется ответить за материальный ущерб и свои противоправные действия.

Напомним, один из самых крупных фактов хищения электроэнергии с помощью майнинг-ферм был выявлен несколько лет назад в Ингушетии. Её владелец установил около полутора тысяч видеокарт в помещении на окраине небольшого села Плиево в Назрановском районе.

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