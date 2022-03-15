Индиан-Уэллс, США, 15 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл представителю Франции Гаэлю Монфису в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

Carine06 Даниил Медведев

Медведев пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, семь ошибок на подаче и 4 из 11 брейков.

Таким образом, Медведев потеряет первое место в рейтинге ATP, который он возглавил 28 февраля. С 21 марта он переместится на вторую строчку, пропустив вперёд Новака Джоковича.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев убрал из своего описания в аккаунте в Instagram эмодзи с российским флагом.

Читайте также: Теннисист Медведев отказался от российского флага