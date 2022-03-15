Оренбург, 15 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Оренбурге за два месяца ликвидировали ямы на 200 квадратных метрах автодорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Ремонт дороги

По данным управления строительства и дорожного хозяйства администрации города, в первую очередь ямы устранили на самых оживленных магистралях, кольцевых пересечениях, путепроводах и мостах.

В порядок приведены 64 участка дорожного покрытия. Ремонт осуществляется литым асфальтом. Он отличается повышенным содержанием битума и минерального порошка и подходит для работы в период, когда еще нет устойчивой теплой погоды. Литой асфальт позволяет привести городские магистрали в нормативное состояние, что напрямую влияет на снижение аварийности.