Москва, , 08:44 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения мемориала советских воинов в Словакии. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба СКР.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

В начале марта вандалы облили синей и желтой красками центральный мемориал советских воинов.

«Действия злоумышленников, совершивших противоправное деяние, направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал «Славин» был сооружён в честь воинов Красной армии, погибших в боях за освобождение Братиславы в годы Второй мировой войны. На территории комплекса покоятся останки 6 845 красноармейцев, среди которых были представители многих национальностей, в том числе русские и украинцы.