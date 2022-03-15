Курган, 15 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Кургане полицейскими задержан мужчина, при осмотре автомобиля которого обнаружено пять разделанных туш косуль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Косуля

Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль «Лада Приора» под управлением 25-летнего жителя Кургана. При осмотре машины они обнаружили ружьё и пять разделанных туш косули, упакованных в мешки.

Незаконный отстрел косуль мужчина совершил на территории Звериноголовского района. Там же разделал их, избавился от шкур, а туши привёз в Курган. Материальный ущерб, причинённый браконьерством, составил не менее 200 тысяч рублей. В настоящее время незаконно добытые туши, а также автомобиль и оружие у курганца изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый курганец находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта аналогичное уголовное дело возбуждено в отношении жителя Саратовской области, в багажнике автомобиля которого обнаружены полицейскими две разделанные туши зайцев и три туши косуль