Тбилиси, 15 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Члены грузинского правительства и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» крайне холодно отреагировали на выступление в парламенте президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает 14 марта грузинский телеканал «TV Пирвели».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Правящая команда даже не слушала речь президента, более того, после 40 минут выступления ни один из депутатов «Грузинской мечты» не стал аплодировал президенту. В зале были слышны только аплодисменты оппозиции. Более того, бывший председатель парламента и нынешний глава правящий партии Ираклий Кобахидзе даже не поднял головы. А министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури во время выступления президента с радостным видом изучал полученную им смсПосле того как Зурабишвили перешла в парламентскую ложу, ни один из членов правительства не подошёл к своему верховному главнокомандующему.

Напомним, что во время своего выступления Зурабишвили подвергла правящую партию весьма резкой критике.