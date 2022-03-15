Минск, 15 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Запрет на вывоз из Белоруссии пшеничной муки будет действовать ещё три месяца, соответствующее постановление Совета министров опубликовано 15 марта на национальном правовом интернет-портале.

Mudd1 Мука

Временный запрет распространяется на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты. Прежнее решение об ограничении экспорты пшеничной муки власти приняли 11 декабря 2021 года.

Кроме того, на время запрещено вывозить из страны крупу грубого помола из гречихи, гречневое зерно и готовые пищевые продукты из гречихи. Вывозить эти виды продукции нельзя ни в страны ЕАЭС, ни в другие страны.

Исключение сделано для товаров, предназначенных для оказания международной гуманитарной помощи, а также для вывозимых припасов.

Как сообщало ИА REGNUM, против Белоруссии в настоящее время вводятся западные санкции из-за проведения российской военной спецоперации на Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что такой период — «время возможностей».

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