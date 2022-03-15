В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Джакарта, 15 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Суматры, сообщает CNN Indonesia.
Zeml.info
Землетрясение
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение не могло вызвать цунами.
Эпицентр землетрясения находился в 149 км от Ниаса, очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.