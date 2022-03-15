Джакарта, 15 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Суматры, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение не могло вызвать цунами.

Эпицентр землетрясения находился в 149 км от Ниаса, очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.