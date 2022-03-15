Москва, , 08:40 — REGNUM В России, по данным на 13 марта, превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу зафиксировано только в семи субъектах РФ, сообщили 15 мара в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что преимущественно ОРВИ и гриппом болеет взрослое население страны. Среди заболевших в структуре респираторных вирусов доля гриппа составила 1,8%.

В настоящее время на территории России превалируют вирусы гриппа А (Н3N2), а также регистрируются единичные случаи гриппа В. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.

ИА REGNUM сообщало ранее, эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ в январе оказались превышены в 20 регионах России.

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