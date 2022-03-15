Донецк, 15 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

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В представительстве рассказали, что обстрел зафиксирован в 8:10. Украинские войска, расположенные в населённом пункте Верхнеторецкое, выпустили шесть мин калибром 120 мм по посёлку Пантелеймоновка.

Как сообщало ИА REGNUM, силы ЛНР заняли самую западную точку республики — населённый пункт Невский.