Сеул, , 08:38 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост индекса импортных цен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, в феврале 2022 года индекс импортных цен составил 137,34 пункта, что на 3,5% больше по сравнению с январем текущего года. В годовом исчислении индекс вырос на 29,4%.

Эксперты отмечают, что резкое увеличение показателя связано с ростом мировых цен на нефть. Среднемесячная цена на сырую нефть из Дубая, за счёт которой Южная Корея удовлетворяет свои потребности, составила $92,36 за баррель, что на 51,7% больше, чем в феврале 2021 года.

Между тем индекс экспортных цен составил 118,21 пункта, что на 2,1% больше по сравнению с январем 2022 года. По сравнению с февралем прошлого года показатель вырос на 20,3%.

Стоимость угля и нефтепродуктов увеличилась на 2,4% и 10,3% соответственно, дизельное топливо — на 12,5%, авиакеросин — на 11,1%, бензин — на 13%.