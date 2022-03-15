Казань, , 08:37 — REGNUM Желание футбольного клуба «Ростов» удержать счёт с казанским «Рубином"сказалось на игре во втором тайме. Так прокомментировал матч тренер сборной России по футболу и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Тренер сборной России Валерий Карпин Fc-rostov.ru

«Первый тайм понравился. Второй, особенно в конце — прошёл сумбурно. Желание удержать счёт сыграло злую шутку, слишком нервной концовка получилась. Не очень доволен. Ребята молодые, некоторые вещи делают больше на эмоциях, чем на опыте», — отметил наставник.

ИА REGNUM сообщало, что открыл счёт в матче на стадионе «Казань Арена» нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, автоголом отметился Силвие Бегич («Рубин»), в ворота желто-синих мяч отправил Хвича Кварацхелия. Итоговый счёт на табло — 1:2 в пользу гостей.

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