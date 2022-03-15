Луганск, 15 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины 11 раз обстреляли пять населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по пяти населенным пунктам Республики», — следует из сводки представительства по состоянию на 07:00 15 марта, опубликованной в телеграм-канале.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.