Хабаровск, 15 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Хабаровском крае собрано более 10 тонн гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР. Всего организовано 97 пунктов приёма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей Донецкой Народной Респубики

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В гуманитарной миссии принимают участие как граждане, так и предприятия. Так, единственный на Дальнем Востоке фармацевтический завод «Дальхимфарм» передал около трёх тонн лекарств, в том числе и жизненно важные.

Также помощь оказали рыболовецкая артель имени 50 лет Октября, ОНФ, политические партии и религиозные объединения.

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Как сообщало ИА REGNUM, Омская область готовится к отправке новой партии гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.