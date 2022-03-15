Оренбург, , 08:34 — REGNUM В Оренбургскую область из Донбасса прибыли девять семей. Об этом на брифинге 15 марта сообщила министр социального развития региона Елена Сладкова.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Из Донецкой и Луганской Народных Республик приехал 21 беженец. Все они получили из федерального бюджета финансовую помощь — по10 тыс. рублей. Людей обеспечили продуктами, одеждой и товарами первой необходимости.

Стоит отметить, Оренбуржье готово принять 300 беженцев из Донбасса. Такую квоту определило российское правительство.