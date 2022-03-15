Вашингтон, 15 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пытается связаться с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщает Bloomberg.

Джейк Салливан

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По сведениям агентства, Салливан хочет обсудить с Патрушевым ситуацию с обнаружением на Украине американских биолабораторий. Уточняется, что разговор может состояться на фоне слухов о том, что Россия якобы может использоваться ситуацию для «прикрытия своей химической атаки». И Джейк Салливан намерен «предостеречь Кремль».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США должны разъяснить, чем занимаются их биологические лаборатории в других странах, в том числе на Украине, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.