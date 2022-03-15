Джакарта, , 08:30 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что государство поддерживает мирное урегулирование ситуации между Палестиной и Израилем, сообщает Kompas.

Прабово Субианто (сс) Prabowo Subianto

«Индонезия поддерживает мирное урегулирование, которое включает в себя решение о создании двух независимых государств», — отметил Прабово Субианто во время диалога с министром обороны Греции.

Прабово Субианто также изложил позицию Индонезии по ситуации вокруг Украины. Министр подчеркнул, что Индонезия не поддержит страну, нарушающую Устав ООН. Индонезия также признает право каждой страны защищать свою страну.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан напомнил общественности о необходимости ношения защитных масок.

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