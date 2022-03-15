Донецк, , 08:30 — REGNUM В настоящее время киевские боевики ведут массированный артобстрел по Петровскому району Донецка. Об этом 15 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Украинские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка», — написал он в своем сообщении.

Также мэр Донецка призвал жителей города в связи с этим, по возможности, спуститься в подвалы или укрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой подчеркнул, что Иран поддерживает любые дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.