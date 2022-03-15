Тбилиси, 15 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз заявила о том, что она не подпишет акт о помиловании Михаила Саакашвили, сообщает 14 марта грузинский телеканал «TV Пирвели».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Об этом Зурабишвили сказала во время своего выступления в грузинском парламенте.

«Откуда бы ни поступал бы снова вопрос о помиловании Саакашвили, я не буду вдаваться в повторное его обсуждение, поскольку ответ уже был дан один раз. Попытка возродить этот вопрос войной на Украине является лишь спусковым крючком для внутренней поляризации», — заявила Зурабишвили.

Напомним, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили заочно было вынесено несколько обвинительных приговоров.