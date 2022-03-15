Калуга, , 10:52 — REGNUM Следственными органами организована проверка сведений о травмировании мужчины в Калуге при падении глыбы льда с крыши здания. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

По предварительным данным, 13 марта при падении наледи с крыши здания, расположенного на улице Баженова, 43-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения в области головы. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его жизнь вне опасности.

В ходе проверки следователи устанавливают лиц, ответственных за содержание здания, очистку крыши и кровли от снега, наледи и сосулей. По окончании лечения пострадавшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть вреда, причиненного его здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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