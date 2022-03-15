Пермь, , 08:27 — REGNUM Власти Пермского края отказались от выпуска облигаций в 2022 году на 5 млрд рублей. Для привлечения заемных средств планируют использовать иные инструменты. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на краевой минфин.

Деньги Anton Starikov

Региону одобрен инфраструктурный кредит. Его объем составляет 8 млрд рублей. Не исключается возможность выпуска облигаций в 2023 году на 7 млрд рублей.

Поправки, где речь об отказе от выпуска облигаций в 2022 году, внесены в бюджет на законопроект направлен в Заксобрание. Депутаты рассмотрят его 17 марта на пленарном заседании.

Стоит отметить, выпуск облигаций на 5 млрд рублей планировался в 2021 году для погашения дефицита бюджета Пермского края в кредитных организациях. Но по итогам прошлого года доходная часть казны оказалась перевыполнена и планы по выпуску облигаций были перенесены на 2022 год.