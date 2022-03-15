Пермь, 15 марта 2022, 08:27 — REGNUM Власти Пермского края отказались от выпуска облигаций в 2022 году на 5 млрд рублей. Для привлечения заемных средств планируют использовать иные инструменты. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на краевой минфин.

Деньги
Деньги
Anton Starikov

Региону одобрен инфраструктурный кредит. Его объем составляет 8 млрд рублей. Не исключается возможность выпуска облигаций в 2023 году на 7 млрд рублей.

Поправки, где речь об отказе от выпуска облигаций в 2022 году, внесены в бюджет на законопроект направлен в Заксобрание. Депутаты рассмотрят его 17 марта на пленарном заседании.

Стоит отметить, выпуск облигаций на 5 млрд рублей планировался в 2021 году для погашения дефицита бюджета Пермского края в кредитных организациях. Но по итогам прошлого года доходная часть казны оказалась перевыполнена и планы по выпуску облигаций были перенесены на 2022 год.