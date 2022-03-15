Москва, , 08:25 — REGNUM Уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба СК РФ.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, а также запросить необходимую для расследования информацию в МИД России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что действия тех, кто совершил это противоправное деяние, были направлены против интересов России в вопросе сохранения исторической памяти о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 марта центральный мемориал советским воинам в Братиславе, в котором покоятся 6845 красноармейцев, погибших в Словакии в боях с фашистами, был облит злоумышленниками синей и желтой краской.