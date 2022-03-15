Иерусалим, 15 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Сумма в размере 330 млн шекелей (около $100 млн) будет выделена правительством Израиля на защиту израильского города Ашкелон от ракетных атак из сектора Газа, 14 марта сообщили в канцелярии премьер-министра страны.

Sarah Murray Ашкелон

Указанные средства будут направлены на строительство специальных сооружений, защищающих жилые дома и общественные здания, а также на развитие городской системы гражданской обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан произошла перестрелка между израильскими военнослужащими и палестинцами. В результате инцидента пострадал один человек.