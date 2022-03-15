Астана, 15 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Арест на два месяца племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы санкционировал суд в городе Нур-Султане. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана вынес 15 марта 2022 года решение об аресте на два месяца подозреваемого Сатыбалдыулы Кайрата. Другие данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

О расследовании уголовного дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищению средств АО «Казахтелеком» сообщила 13 марта антикоррупционная служба Казахстана. Сатыбалдыулы был задержан в качестве подозреваемого по данному делу и был водворён в изолятор временного содержания.

Кроме того, проверяется причастность подозреваемого к деяниям, подрывающим безопасность государства.

АО «Казахтелеком» является самым крупным телекоммуникационным оператором Казахстана. Как сообщает ряд СМИ, компания Alatau Capital Invest (ACI), принадлежащая Сатыбалдыулы, в 2016 году приобрела 3,4% акций компании «Казахтелеком».