Владивосток, , 08:37 — REGNUM В аэропорт Владивостока 15 марта отправлено ещё 668 кг гуманитарной помощи жителям ДНР И ЛНР, которую горожане собрали за пять дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Гуманитарная помощь U.S. Navy

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Это уже вторая партия гуманитарной помощи.

«Как и в прошлый раз, собрали более 50 коробок с продуктами питания, одеждой для детей и взрослых, различными бытовыми принадлежностями. Выражаем большую благодарность всем, кто проявил гражданскую активность и принял участие в сборе, в том числе волонтерам», — сказал организаторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, после уничтожения огневых точек украинских нацистов в Мариуполь смогла зайти первая российская колонна с гуманитарным грузом, сообщил 14 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.