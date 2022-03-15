Киев, , 08:22 — REGNUM Украинская студия GSC Game World утром 15 марта объявила о прекращении продаж своих компьютерных игр в России и уходе из социальной сети «ВКонтакте». Об этом она сообщает в своей «последней публикации» на площадке VK.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Скриншот с YouTube

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Свои действия украинские разработчики объясняют протестом против проведения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В сообщении поясняется, что компания аннулирует все предзаказы из России на физические издания, даже те, которые были оплачены. Оплаченные цифровые издания остаются действительными, но заказ новых прекращён. И это затронет даже тех, кто «поддерживает Украину» в этой ситуации, поскольку «разделение невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, разработка ожидаемой видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была остановлена на фоне проведения военной спецоперации на территории Украины.

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