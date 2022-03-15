Москва, 15 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккей

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Иван Игумнов и защитник Вячеслав Войнов. У «Северстали» отличился форвард Егор Морозов.

Таким образом, «Динамо» выиграло серию со счётом 4:3 и вышло в четвертьфинал плей-офф КХЛ, где сыграет с московским ЦСКА.