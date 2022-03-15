Пхеньян, 15 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. 15 марта в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,0 произошло в 00:22 по местному времени в 20 км к северу от уезда Сончхон провинции Пхёнан-Намдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Таджикистане.

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