Ульяновск, , 08:18 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Обвиняемый на допросе заявил, что заступился за свою сожительницу, которую ранее избил потерпевший. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Жертвой преступления стал 38-летний житель Ульяновска, в его убийстве обвинили знакомого жертвы.

Следствие полагает, что преступление было совершено днём 10 марта 2022 года в одном из домов по улице Станкостроителей Засвияжского района Ульяновска. Правоохранители установили, что обвиняемый во время ссоры нанёс два ножевых удара в область сердца. Полученные ранения оказались смертельными, мужчина умер на месте происшествия.

«В ходе допросов установлено, что обвиняемый заступился за свою сожительницу, которую ранее избил потерпевший», — говорится в сообщении.

Обвиняемый арестован. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по указанной выше статье было возбуждено дело в отношении 50-летней жительницы Кузоватовского района Ульяновской области. По версии следствия 17 января 2022 года из-за «внезапно возникшего конфликта» она ударила ножом 42-летнего сожителя. Мужчина скончался.

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