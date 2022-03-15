Москва, 15 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возбуждение уголовного дела против себя на Украине сюрреализмом киевского режима. Об этом российский дипломат написала в своём телеграмм-канале.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке

«Как же это символично — в день убийства вооружёнными силами Украины 20 мирных граждан в Донецке. Сюрреализм киевского режима», — прокомментировала российский дипломат.

Напомним, 14 марта по центру Донецка был нанесён удар тактической ракетой «Точка-У», снабженной кассетным боеприпасом, в результате чего погибли 20 мирных жителей и еще 28 были ранены. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, ракеты прилетела из контролируемого украинскими националистами района населённого пункта Красноармейск.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранительные органы страны возбудили новые уголовные дела в отношении 65 россиян. В том числе под уголовное преследование попала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В чём обвиняют дипломата, не уточняется, однако Венедиктова указала, что дело связано с российской военной спецоперацией на Украине.

По мнению украинских правоохранительных органов, Захарова распространяла ложную информацию о действиях властей Украины.

Напомним, 14 марта по центру Донецка был нанесён удар тактической ракетой «Точка-У», снабженной кассетным боеприпасом, в результате чего погибли 20 мирных жителей и еще 28 были ранены. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, ракеты прилетела из контролируемого украинскими националистами района населённого пункта Красноармейск.