Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Угроза для мирных жителей Украины сейчас исходит только от националистических вооружённых формирований, но не от российских сил. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в комментарии для издания Newsweek.

Анатолий Антонов Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Он подчеркнул, что российские войска высокоточными средствами поражают объекты военной инфраструктуры Украины. При этом украинские националисты размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, ведут огонь с крыш домов, прикрываются женщинами и детьми. Так они провоцируют гибель большего количества мирных граждан.

«В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов», — говорится в комментарии Антонова, опубликованном посольством России в США в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Антонов заявил, что большинство западных СМИ в настоящее время продвигают пробандеровскую позицию. Он выразил надежду, что американская пресса перестанет разжигать русофобию, и её оценки станут более беспристрастны.

Читайте также: Антонов заявил о разжигании русофобии в западной прессе