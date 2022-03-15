Донецк, 15 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Докучаевск Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

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По данным представительства, обстрел зафиксирован в 0:50. Из населённого пункта Новомихайловка было выпущено по Докучаевску восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА, силы ЛНР заняли самую западную точку республики — населённый пункт Невский.