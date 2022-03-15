Пенза, , 08:13 — REGNUM В Пензенской области в течение недели (6 — 13 марта) зарегистрировано 3944 случая ОРВИ, или 296,2 на 100 тыс. населения. Суммарная заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 48,7%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Уровень заболеваемости по сравнению к предыдущей неделе снизился на 35,9%. Среди детей в общей структуре заболевших насчитывается 20,5%, неделей ранее — 17,9%.

В Пензе с 6 по 13 марта подтвердили 1795 случаев ОРВИ, или 344,5 на 100 тыс. населения, что ниже уровня эпидпорога на 49,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенскую область доставлена очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции («Гам-Ковид-Вак-М») в количестве 240 комплектов.

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