Джакарта, , 08:10 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан напомнил общественности о необходимости ношения защитных масок, сообщает Kompas.

Президент Индонезии Джоко Видодо на вакцинации от коронавируса в Национальной галерее Индонезии Presidenri.go.id

«Мы должны продолжать использовать маски», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

По его словам, рост случаев заражения коронавирусом произошел в нескольких европейских странах. Это произошло потому, что страны ослабили политику протоколов здравоохранения. Соответственно, появились новые штаммы коронавируса, включая Omicron BA.2.

«Основываясь на этой информации, правительство в будущем, конечно, будет проводить более осторожную политику в отношении реализации протоколов здравоохранения», — отметил Лухут Бинсар Панджаитан.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило продлить действие ограничений по коронавирусу в районах за пределами Явы и Бали до 28 марта 2022 года.

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