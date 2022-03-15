Владивосток, 15 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Во Владивостоке полицейские пресекли противоправную деятельность 27-летнего местного жителя, который в соцсетях и в мессенджерах призывал к участию в несогласованном митинге против действий российских Вооруженных сил за рубежом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

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Задержанный в полиции признал вину. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

«Советский суд Владивостока рассмотрел материалы и назначил нарушителю административный штраф в размере 80 тыс. рублей», — добавили в полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России вынесено ещё одно судебное решение по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. На этот раз в совершении административного правонарушения уличили чебоксарца, суд оштрафовал его на 35 тыс. рублей.