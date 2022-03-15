Тбилиси, 15 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Грузии за январь и февраль 2022 года составил $2,54 млрд, что на 49,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в предварительном отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 14 марта на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии в январе превысил $0,76 млрд, что на 54,5% больше, чем в прошлом году. Объём импорта в страну вырос на 47% и составил $1,78 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии составил около $1 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 40,1%.

Стоит отметить, что по итогам первого месяца 2022 года общий товарооборот Грузии составил $1,1 млрд, что больше, чем в аналогичном периоде 2021 года на 41,1%. Отрицательный баланс был около $0,4 млрд или 40,3% внешнеторгового оборота.