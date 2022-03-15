Луганск, 15 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики взяли населённый пункт Невский, сообщили 15 марта в Народной милиции ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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"Это самая западная точка Луганской Народной Республики», — рассказали в милиции.

Отмечается, что освобождение Невского велось при поддержке Вооружённых сил России. На освобождённых территориях республики осталось много брошенной техники вооружённых формирований Украины.