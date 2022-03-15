Москва, 15 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Доллар на Московской бирже 14 марта, немного придя в себя после массированного удара рубля, попытался контратаковать, но неудачно, в то время как евро даже не пытался отыграться и отступил ещё дальше, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Tax Credits Доллар

К вечеру понедельника доллар упал по отношению к рублю на 15 коп. (-0,13%), до 114,1 руб., а евро потерял 1 руб. 08 коп. (-0,9%), пробив вниз уровень в 120 руб. и опустившись до 119,95 руб.

Российские власти 14 марта сделали несколько важных заявлений, позволяющих весьма обоснованно предположить, что теперь страна хотя и вынужденно, но выбирает путь полной дедолларизации экономики.

Так, в Минпромторге РФ предложили экспортёрам металлов и сырья «отвязать» цены в контрактах от курса доллара.

А в Госдуме появились призывы запретить подотчётному ей Банку России размещать золотовалютные резервы в центральных банках недружественных стран.

Кроме того, американские СМИ сегодня сообщили со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Индии, что Индия теперь намерена приобретать у России нефть, сырьё и иные товары с оплатой только в рупиях и рублях.

Новости о будущей дедолларизации российской экономики укрепили рубль.

На сегодня, 15 марта, ожидается курс доллара в коридоре 112−119 руб., а курс евро — в диапазоне 118−124 руб.

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