Новосибирск, 15 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области для обеспечения льготной категории граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями имеются запасы как на складе, так и в контрактах — порядка 800 млн рублей. Об этом сообщила директор «Новосибоблфарма» Елена Горбунова.

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"Это составляет пятимесячную потребность. Запасы инсулина также имеются в пятимесячном объёме, — уточнила она. — На сегодняшний день проводятся процедуры закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий в объёмах потребностей до конца года. В ежедневном режиме прорабатываются вопросы поставок, вопросы закупочных процедур с поставщиками».

По официальным данным, отказов от поставок либо от участия в аукционах от поставщиков не поступало.