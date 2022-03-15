Оттава, 15 марта 2022, 08:05 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провёл переговоры с коллегой из Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе главы канадского правительства.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Канады внесли Министерство обороны России в перечень структур, против которых вводятся санкционные ограничения.
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