Уфа, 15 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий пропаганду добровольного отказа от детей, намерено внести в Госдуму госсобрание Башкирии. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба заксобрания региона.

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«Законопроектом предлагается отнести пропаганду добровольного отказа от рождения детей, идеологии бездетности к информации, запрещенной для распространения среди детей», — цитирует пресс-служба председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Соответствующий проект закона депутаты намерены внести в Госдуму в самое ближайшее время.

«Идеология чайлдфри, пришедшая к нам с Запада, получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. В ее основе — философия гедонизма, которая сводит весь смысл существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей», — пояснил Толкачев.

Депутаты считают, что взрослые люди могут сознательно отказываться от рождения детей, и это является их личным выбором.

«Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее. Распространение идеологии чайлдфри противоречит государственной политике нашей страны, ведет к деградации общественных институтов и депопуляции», — заявил спикер парламента Башкирии.

По его мнению, защита несовершеннолетних от такой информации будет способствовать укреплению в России семейных ценностей.

Законопроект направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном собрании России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах на детей от восьми до шестнадцати лет для семей с низким доходом.