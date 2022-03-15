Варшава, , 08:01 — REGNUM Общее число украинских беженцев, которые прибыли в Польшу после начала военной операции на Украине, достигло примерно 1,8 млн. Об этом заявил заместитель польского министра внутренних дел Мачей Вонсик 14 марта на пресс-конференции.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сообщалось о том, что республика приняла более 1,5 млн беженцев. По словам Вонсика, в течение 13 марта в Польшу через польско-украинскую границу въехали 82 тысячи человек.

Замминистра отметил, что ситуация с беженцами в стране стабилизировалась поскольку «их наплыв почти два раза меньше, чем неделю назад». Вместе с тем Вонсик подчеркнул, что поток прибывающих по-прежнему «очень большой» и в Польшу попадают 65% всех беженцев с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта телеканал Digi24 передал, что представители Румынской православной церкви (РМПЦ) собрали в общей сложности 18 млн леев ($4,2 млн) на оказание гуманитарной помощи украинским беженцам.

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