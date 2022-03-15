Омск, 15 марта, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Бывший судебный пристав предстанет перед судом в Омске по обвинению во взяточничестве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как сообщили ИА REGNUM 15 марта в следственном управлении СКР по Омской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Она обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за заведомо незаконные действия»), ч. 1 ст.292 УК РФ («Служебный подлог»).

По данным следствия, с сентября 2019 года по февраль 2020 года обвиняемая за деньги (как правило, речь шла о сумме, равной половине суммы штрафа) незаконно прекращала исполнительные производства о взыскании административных штрафов с граждан за нарушение правил дорожного движения.

Суммы взяток варьировались от двух до 84 тысяч рублей. Следствие выявило 30 фактов получения взяток, в том числе девять — в крупном размере. Общая сумма — 255 тысяч рублей.

Женщину уволили, она признала вину. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший полицейский обвиняется в получении взяток в Омске.

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