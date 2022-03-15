Тбилиси, , 15:03 — REGNUM В Грузии продолжается рост цен на ряд товаров, сообщает 14 марта грузинский телеканал «TV Пирвели».

Сигареты

Российско-украинская конфликт также повлиял на Грузию. Экономический кризис ежедневно затрагивает всех граждан. На рынке ощущается нехватка товаров. Известные марки сигарет, которые поступали в Грузию с украинской фабрики, постепенно исчезают. Остались только те запасы, которые были привезены до начала событий на Украине. Следовательно, дальнейшее повышение цен на табак будет неизбежным.

По мнению специалистов, эта тенденция продлится несколько недель. В магазинах нет других товаров, которые на грузинский рынок поставлялись из Украины. В стране есть проблемы с экспортом. В некоторые страны Грузия экспортировала продукцию из России. Рекордно растёт цена на топливо, цена которого достигает 4 лари ($1,24) за литр. Рост цен на топливо прямо пропорционален ситуации на Украине. В этой ситуации специалистам сложно блокировать прогнозы относительно стабилизации цен на топливо.